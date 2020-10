Ruiz: "Una sconfitta immeritata"

Interviste 22 Ottobre 2020 Fonte: SSC Napoli



Fabian Ruiz commenta così a caldo subito dopo la fine del match contro l'AZ Alkmaar:"Loro hanno giocato tutti dietro difendendosi e cercando di ripartire. Non era facile entrare nella loro area però potevamo concretizzare di più"."Invece l'AZ ha tirato una sola volta in porta e ha fatto gol. Questo è il calcio, ma adesso dobbiamo guardare avanti, continuare a lavorare così e pensare subito alla gara di campionato col Benevento"