Interviste22 Ottobre 2020SSC Napoli"Abbiamo fatto il solletico all'AZ. Ora in Europa abbiamo complicato il nostro cammino e non possiamo sbagliare più" Gennaro Gattuso analizza la sconfitta contro gli olandesi al debutto in Europa League: "La prestazione generale mi è piaciuta, ho poco da rimproverare ai ragazzi sotto il profilo tecnico. Però ci vuole più aggressività e determinazione quando abbiamo la palla".



