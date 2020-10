250 presenze in azzurro per Koulibaly

Cronaca 22 Ottobre 2020



Quella giocata contro l'Az Alkmaar al San Paolo è la partita numero 250 di Kalidou Koulibaly con la maglia del Napoli in tutte le competizioni.



Queste nel dettaglio le presenze del difensore azzurro:



Serie A: 186 gare



Coppe Europee: 52 gare



Coppa Italia: 12 gare



