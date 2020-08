Il fisioterapista della Lazio si scusa con Gattuso

Ieri la lite con relativo insulto, oggi le scuse. Durante Napoli-Lazio i momenti di tensioni tra le panchine erano sfociati in una offesa di Alex Maggi, fisioterapista biancoceleste, verso Gennaro Gattuso: "Terrone di m...a" a cui il tecnico azzurro aveva risposto: "Vieni a dirmelo in faccia". Maggi, a mente fredda, si è voluto scusare con Gattuso: "Comportamento inopportuno, non mi era mai capitato di offendere nessuno".

"Nei miei tanti anni di professione non mi era mai capitato di offendere nessuno. Sono un padre di famiglia e una persona rispettosa, la mia storia professionale lo racconta. Ieri mi sono lasciato andare ad un comportamento inopportuno e di questo mi scuso con tutti, in particolar modo con il mister Gattuso" il messaggio di Maggi.