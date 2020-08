Inzaghi: "Gattuso? Battibecco che capita..."

Missione non compiuta, la Lazio perde con il Napoli e arriva quarta. Nessun sorpasso, al San Paolo fa festa il Napoli per 3-1. Immobile fa 36 in campionato ed eguaglia il record di Higuain. Il tecnico Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato nel post partita: "Non volevamo finire quarti, sapevamo che l'Atalanta era sotto. Non volevamo perdere, c'è poco da dire. Nel finale c'era nervosismo, ora è tutto tranquillo. Il quarto posto? Potevamo far meglio visto il nostro cammino prima della sosta".



Verso il futuro

“Sarà difficile confermarci, quest'anno abbiamo lasciato dietro Milan, Napoli e Roma, avversarie attrezzate. Sono 4 anni che stiamo insieme, ci dobbiamo migliorare e fare un bel cammino in Champions League. Il battibecco con Gattuso? Non ci siamo visti, ma non c'è problema. Capitano questi scambi di vedute in panchina, senza pubblico si sentono le voci dei collaboratori. Tutto poi finisce lì. Il contratto? Dovevamo finire la stagione, ora ci sarà tempo per parlarne. Venivamo da tre vittorie consecutive, eravamo tornati ad essere squadra. Potevamo fare meglio, anche se il Napoli è una grandissima squadra agli ottavi di Champions. Nella ripresa dovevamo entrare meglio. Ci incontreremo con Tare e Lotito con molta tranquillità. Nella settimana di Bergamo sono andato lì senza 5 titolari. Normale che poi qualche problema lo accusi. Con l'Atalanta, con quell'impatto fisico, abbiamo sofferto senza ricambi per rialzare la squadra. Senza Marusic ad esempio, che per noi è determinante, lo abbiamo visto in queste ultime partite. Il rammarico? Non potermela essere giocata sino alla fine con tutti i giocatori".



