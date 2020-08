Immobile eguaglia Higuain ma non lo supera

La straordinaria stagione di Ciro Immobile si conclude con l'ennesimo record. Nella sfida contro il Napoli, il bomber di Torre Annunziata ha segnato la 36esima rete del suo campionato. Oltre al titolo di capocannoniere della Serie A e alla ‘Scarpa d'Oro', Immobile eguaglia anche il record di Higuain. Nessuno mai ha segnato 36 reti nel campionato italiano, nessuno oltre all'argentino e all'attaccante della Lazio.Lazio, Immobile da record: 36 reti in Serie AContinua a macinare record Immobile: dopo essere diventato l'attaccante più prolifico nell'ultimo decennio di Serie A, ‘Re Ciro' eguaglia anche il record di Higuain. Quella segnata al Napoli, infatti, è la 36esima marcatura del bomber biancoceleste in questo campionato. In stagione Immobile ha battuto dei mostri sacri della rete. Ha avuto la meglio su Cristiano Ronaldo per il titolo di capocannoniere in Italia, su Lewandowski per la ‘Scarpa d'Oro' come miglior marcatore in Europa ed ha eguagliato il record del ‘Pipita' in Serie A. Ormai non ci sono più dubbi: Immobile è uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio italiano.