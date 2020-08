Voci dal Forum: Questione di speranze



Allora, finalmente questa farsa è finita. Il Napoli la conclude con una vittoria strameritata. Il risultato, diciamolo subito, vede il Napoli vincente sulla Lazio per tre a uno, con reti per gli azzurri di Fabian, Insigne su rigore e Politano. Per i laziali il solito Immobile. Cosa c'è da ricordare di questa partita? Quanto segue: 1) è stata l'ultima partita di Calleti in serie A. Sono stati sette lunghi e meravigliosi anni con lo spagnolo, al quale va il nostro grazie e il nostro lungo e affettuoso abbraccio; 2) Immobile, con il gol odierno, raggiunge ma non supera Higuain. Se ci fosse un podio, Higuain sarebbe primo, avendo disputato meno gare; 3) preoccupa l'infortunio di Insigne. Si teme, speriamo di no, qualcosa a livello muscolare. La partita di Barcellona è in forte dubbio. Rimane inspiegabile, almeno per quanto mi riguarda, questo inutile e continuo suo impiego in questo scorcio di campionato, che già da tempo per noi non aveva nulla da dire. Sono responsabili di ciò sia Gattuso, sia Insigne. Peccato!

Bene, fra qualche giorno ritorna il calcio vero. Quella di Barcellona sarà partita vera. Il Napoli ha poche speranze? Io dico di no, e decisamente. Ha le stesse speranze che ha il Barcellona. Non una in più, non una in meno.