Meret: "Puniti nelle poche occasioni concesse"

Interviste 29 Luglio 2020 Fonte: Spazio Napoli



"Una buona prestazione la nostra, abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a concretizzare"





Interviste29 Luglio 2020Spazio Napoli"Una buona prestazione la nostra, abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a concretizzare" Alex Meret ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Inter-Napoli: “Penso sia stata una buona prestazione la nostra, abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a concretizzare, siamo stati puniti nelle poche occasioni concesse. Dobbiamo migliorare ed essere più cattivi sotto la porta.



Da queste prestazioni traggo ottimismo, ci sono state cose buone. Dobbiamo continuare così, evitare distrazioni e stare sul pezzo per 90′. Ci prepariamo per affrontare al meglio le prossime due sfide. Le parole di Gattuso? Ha ragione, qualcosa è mancato, dobbiamo ricompattarci ma siamo un gran gruppo, dobbiamo solo ritrovare la serenità giusta e dare tutto“



Alex Meret ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Inter-Napoli: “Penso sia stata una buona prestazione la nostra, abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a concretizzare, siamo stati puniti nelle poche occasioni concesse. Dobbiamo migliorare ed essere più cattivi sotto la porta.Da queste prestazioni traggo ottimismo, ci sono state cose buone. Dobbiamo continuare così, evitare distrazioni e stare sul pezzo per 90′. Ci prepariamo per affrontare al meglio le prossime due sfide. Le parole di Gattuso? Ha ragione, qualcosa è mancato, dobbiamo ricompattarci ma siamo un gran gruppo, dobbiamo solo ritrovare la serenità giusta e dare tutto“