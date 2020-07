Borja Valero: "Una vittoria, credo meritata"

Borja Valero ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria con il Napoli: “Festeggiare 100 presenze con l'Inter? Niente di meglio che una vittoria, credo meritata. Ci hanno messo in difficoltà, ma alla fine abbiamo portato a casa i tre punti. Il mister mi chiede di fare questo: di abbassarmi e di gestire più la partita, ultimamente stiamo provando a farlo abbastanza bene. Con il passare degli anni uno riesce a capire e farsi trovare nei posti e nei momenti giusti. Questo te lo dà l'esperienza, credo di avere questa cosa a questo punto della mia carriera. Ho sempre provato a dare il mio contributo alla squadra quando sono stato chiamato in causa e sono contento”.