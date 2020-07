Malcuit è tornato in campo dopo 275 giorni

Dopo l'infortunio al ginocchio che l'aveva fermato dallo scorso ottobre





Un rientro sperato, voluto e poi conquistato. Nella notte di Milano, dopo la sconfitta secca contro l'Inter, sorride solo Kevin Malcuit: il terzino francese è tornato in campo dopo l'infortunio al ginocchio che l'aveva fermato dallo scorso ottobre e ha celebrato lo scatto che lo rivedeva giocare direttamente sui social.



Infortunatosi contro la Spal, Malcuit è tornato questa sera in campo a 275 giorni dall'ultima volta. Il terzino francese era stato operato immediatamente a Roma, poi il lungo recupero coinciso anche con il lockdown e il lavoro da casa. Malcuit era tornato tra i convocati lo scorso 19 luglio per la gara contro l'Udinese, ma Gattuso l'ha mandato nuovamente in campo questa sera contro l'Inter.