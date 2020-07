Voci dal Forum: Ogni limite ha una pazienza

Non mi è mai capitato, ma ad un certo punto mi sono addormentato nel vedere questa partita, meritatamente persa da Napoli. Troppo lezioso, stucchevole il gioco degli azzurri, specialmente nei primi quindici minuti. Non sarà certamente questo il Napoli chiamato ad affrontare il Barca fra pochi giorni, altrimenti sono e saranno guai. Per una roba del genere, non facciamoci illusioni, basterà il solo Messi, ma voglio credere che non sarà così, almeno me lo auguro.

Tornando alla partita odierna, giocata contro l'Inter, per le ragioni esposte sopra, dico che è inutile emettere giudizi, soprattutto sui singoli, quindi mi astengo. Faccio solo alcune considerazioni: non capisco la gestione di due giocatori, Meret e Lozano. Il primo appare evidente che, dato che è inopinatamente sotto esame, manchi della necessaria calma. Evidentemente il futuro del Napoli, secondo Gattuso, è il trentatreenne Ospina, che faceva la riserva all'Arsenal. Fossi in Meret comincerei a guardarmi attorno. Per quanto riguarda il secondo, vale a dire Lozano, non capisco lo scarso minutaggio datogli in queste dodici partite. Se non l'hai provato in questo frangente, quando lo proverai? Per finire, perché Insigne deve giocare tutte le partite? Avevamo il nuovo Maradona e non ce ne siamo accorti? Caro Gattuso, ti rispettiamo, ma come diceva la buonanima: ogni limite ha una pazienza.

Per la cronaca, al Meazza di Milano, Inter-Napoli 2-0.