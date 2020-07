Inter-Napoli: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta a San Siro





Cronaca28 Luglio 2020Napoli ZonIl giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta a San Siro

Meret (5,5): una bellissima parata ma errori di posizione e sottovalutazione nei goal dell'Inter.



Hysaj (6): buona gara del terzino albanese che vive un buon momento di forma.



dal 84 Malcuit



Maksimovic (5,5): discreta gara ma lascia troppo campo aperto a Lautaro nell'occasione del raddoppio.



Koulibaly (6,5): dalle sue parti non si passa.



Mario Rui (5,5): una prestazione ricca di tinte chiaro scure, esce arrabbiato ma si spera con se stesso.



dal 65 – Ghoulam (sv)



Elmas (6): il macedone è tra i pochi a cercare con tenacia la conclusione, ma la sfortuna ci mette il suo.



Demme (5,5): nel ruolo del regista non da il meglio di sè questa sera.



Zielinski (7): gara di grande altruismo e sacrificio, con i suoi movimenti riesce a dare campo e velocità alla manovra del Napoli anche se non viene ben supportato dai compagni.



dal 65 – Allan (sv)



Politano (5,5): prova a “vendicarsi” della sua ex squadra con cattiveria, ma l'imprecisione e il troppo amore per la palla ne limitano la prestazione.



dal 75 – Lozano (sv)



Milik (5): prima punta non pervenuta.



dal 84 – Callejon (sv)



Insigne (6,5): buona gara del capitano che prova ad inventare per un squadra scesa in campo senza genio.



All. Rino Gattuso (5,5): si sapeva che sarebbe stato difficile infondere le giuste motivazioni per delle gare che non hanno nulla da dire se non 3 punti per la gara. Questa sera un Napoli senza cattiveria è stato neutralizzato dall'Inter: per Barcellona il tempo inizia a stringere e la determinazione va recuperata ad ogni costo, cominciando con l'ultima gara di campionato con la Lazio.