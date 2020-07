Insigne: "L'importante era vincere"

Interviste 25 Luglio 2020 Fonte: TMW



"Siamo stati bravi a chiudere gli spazi tra le linee, abbiamo sfruttato le occasioni avute e portato a casa i tre punti"





Interviste25 Luglio 2020TMW"Siamo stati bravi a chiudere gli spazi tra le linee, abbiamo sfruttato le occasioni avute e portato a casa i tre punti" Al San Paolo vince il Napoli e i rimpianti per il Sassuolo sono tanti visti i 4 gol annullati per fuorigioco dalla Var. Finisce dunque 2-0 per la squadra di Gattuso, mentre queste sono le parole di Insigne a DAZN:



Quale indicazioni avete tratto oggi?

"Loro più o meno hanno la filosofia di gioco del Barcellona. Siamo stati bravi a chiudere gli spazi tra le linee, abbiamo sfruttato le occasioni avute e portato a casa i tre punti".



Pensi il Barcellona conosca il tuo lancio per Callejon?

"Speriamo di no. Sicuramente studiano anche loro. Io cerco di fare il meglio, ma con Callejon ci conosciamo da sette anni. So che se metto la palla lì, lui ci arriva. L'importante era vincere e tra poco abbiamo una sfida importante".



Ci credete al passaggio del turno con il Barca?

"Il Barcellona è il Barcellona. Dobbiamo fare la nostra gara e cercare di passare il turno. Ci proveremo e non partiremo sconfitti. Ci aspettano 90 minuti importanti"



Sulla palla gol mancata nel primo tempo

"Dovevo fare come ha fatto Ibra con il Sassuolo. L'importante era vincere. Il portiere era in corsa e dovevo saltarlo"





