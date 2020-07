Politano: "Spero di restare qui a lungo"

Interviste 25 Luglio 2020 Fonte: Si Gonfia La Rete



"Grande emozione giocare contro la squadra con cui ho esordito in Serie A"





Interviste25 Luglio 2020Si Gonfia La Rete"Grande emozione giocare contro la squadra con cui ho esordito in Serie A" Ai microfoni di Dazn, prima del match tra Napoli e Sassuolo, ha parlato Matteo Politano. Inevitabile il riferimento al suo esordio in Serie A, proprio con la maglia dei neroverdi: “Grande emozione giocare contro la squadra con cui ho esordito in Serie A”

“Riscatto? Sono arrivato a Napoli con tanto entusiasmo e sono stato accolto benissimo. Spero di restare il più a lungo possibile. Sono legatissimo al Sassuolo, ho esordito in Serie A qui ed è sempre un effetto particolare giocare contro di loro”.



Ai microfoni di Dazn, prima del match tra Napoli e Sassuolo, ha parlato Matteo Politano. Inevitabile il riferimento al suo esordio in Serie A, proprio con la maglia dei neroverdi: “Grande emozione giocare contro la squadra con cui ho esordito in Serie A”“Riscatto? Sono arrivato a Napoli con tanto entusiasmo e sono stato accolto benissimo. Spero di restare il più a lungo possibile. Sono legatissimo al Sassuolo, ho esordito in Serie A qui ed è sempre un effetto particolare giocare contro di loro”.