Gattuso: "Una vittoria che sento dentro"

"Alleno una squadra di uomini veri e di campioni. Questo successo ce lo siamo meritato"





Interviste17 Giugno 2020SSC Napoli"Alleno una squadra di uomini veri e di campioni. Questo successo ce lo siamo meritato" Rino Gattuso esprime tutta l'emozione dopo il successo del Napoli in Coppa Italia:"Io sono uno che dal calcio ha avuto tanto e per questo lavoro sempre duro perchè ho grande rispetto per questo mondo".



