Mertens: "Siamo un grande gruppo"

17 Giugno 2020



"Volevamo vincere qualcosa di importante, abbiamo dato tutto perché fosse una serata speciale per noi e per i nostri tifosi"





"Volevamo vincere qualcosa di importante, stasera la squadra ha dato tutto perchè volevamo fosse una serata speciale per noi e per i nostri tifosi".



"Con Gattuso siamo rinati, abbiamo adottato un gioco più adatto a noi e credo che questa vittoria sia nata già mesi fa".



Sul rinnovo: "Ho deciso tutto in quarantena. Ero già convinto e felicissimo di firmare con il Napoli"



