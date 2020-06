De Laurentiis: "La nostra vittoria era nell'aria"

Interviste 17 Giugno 2020 Fonte: SSC Napoli



"Ad un certo punto si sentiva la nostra vittoria nell'aria, perché ce la siamo meritata". Aurelio De Laurentiis manifesta tutto il suo entusiasmo dopo il successo dell'Olimpico per quella che è la terza Coppa Italia della sua gestione."Siamo l'unica squadra che riesce a contrastare la Juventus. Li abbiamo battuti tre volte nelle Coppe, speriamo in futuro di poterla superare anche in campionato vincendo lo scudetto"."La squadra si è compatatta attorno alla figura di Gattuso e all'idea della Società. Adesso speriamo di raggiungere altri obiettivi come la zona Champions"