Meret: "Una grande emozione"

Interviste 17 Giugno 2020 Fonte: SSC Napoli



"Per me non rappresenta nessuna rivincita perché siamo una squadra unita ed abbiamo un gran spirito di unione e compatezza"





Interviste17 Giugno 2020SSC Napoli"Per me non rappresenta nessuna rivincita perché siamo una squadra unita ed abbiamo un gran spirito di unione e compatezza" "E' stata una grandissima emozione". Alex Meret protagonista della finale di Coppa Italia con un rigore, il primo della serie, parato a Dybala, che ha aperto la strada del successo.



"Sono felice di aver dato il mio contributo. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e ai tifosi del Napoli".



"Per me non rappresenta nessuna rivincita perchè siamo una squadra unita ed abbiamo un gran spirito di unione e compatezza. Oggi è il successo di tutti, del mister, della Società e del popolo napoletano"



"E' stata una grandissima emozione". Alex Meret protagonista della finale di Coppa Italia con un rigore, il primo della serie, parato a Dybala, che ha aperto la strada del successo."Sono felice di aver dato il mio contributo. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e ai tifosi del Napoli"."Per me non rappresenta nessuna rivincita perchè siamo una squadra unita ed abbiamo un gran spirito di unione e compatezza. Oggi è il successo di tutti, del mister, della Società e del popolo napoletano"