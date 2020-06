Cuadrado: "Il Napoli si è difeso bene"

Ancora Cuadrado: "Cosa dicevamo con Ronaldo a fine gara? Eravamo tristi per il risultato, ma i rigori sono sempre una lotteria. Sarri? Il mister ci ha caricato negli spogliatoi, stavamo tenendo bene il possesso palla nonostante la fatica nel trovare gli spazi. Abbiamo provato a vincerla ma non è andata così, da questo dobbiamo imparare. Serve migliorare tantissimo nel modo in cui arriviamo al tiro". I bianconeri hanno sofferto fisicamente soprattutto nell'ultima parte di gara: "Non è facile riprendere dopo tanto tempo, cercavamo di andare sull'uno contro uno o crossare dalla fascia, ma abbiamo trovato un Napoli messo bene in campo. Impareremo da questo in vista del futuro, dobbiamo tornare ad essere concreti in attacco" ha concluso il colombiano.



"Eravamo entrati in campo per vincere, ma abbiamo trovato davanti una squadra che si difendeva in undici e lo faceva bene. Per noi è stato difficile trovare spazi e andare al tiro". Questa l'analisi di Juan Cuadrado dopo la sconfitta ai rigori della sua Juve in finale di Coppa Italia con il Napoli. "Ma ora guardiamo avanti, a campionato e Champions - ha spiegato il colombiano a Rai Sport -. C'è amarezza per non aver vinto una coppa a cui tenevamo, ma siamo una grande squadra e dobbiamo tornare nella condizione in cui eravamo prima di questa lunghissima pausa. Il calcio è così e bisogna sempre pensare a quello che verrà".Ancora Cuadrado: "Cosa dicevamo con Ronaldo a fine gara? Eravamo tristi per il risultato, ma i rigori sono sempre una lotteria. Sarri? Il mister ci ha caricato negli spogliatoi, stavamo tenendo bene il possesso palla nonostante la fatica nel trovare gli spazi. Abbiamo provato a vincerla ma non è andata così, da questo dobbiamo imparare. Serve migliorare tantissimo nel modo in cui arriviamo al tiro". I bianconeri hanno sofferto fisicamente soprattutto nell'ultima parte di gara: "Non è facile riprendere dopo tanto tempo, cercavamo di andare sull'uno contro uno o crossare dalla fascia, ma abbiamo trovato un Napoli messo bene in campo. Impareremo da questo in vista del futuro, dobbiamo tornare ad essere concreti in attacco" ha concluso il colombiano.