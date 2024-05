Il DS Manna già al lavoro per il Napoli

In attesa del comunicato con cui il Napoli renderà nota l'intesa, raggiunta scon l'ex dirigente dei bianconeri





Giovanni Manna ha già iniziato a lavorare per il Napoli. Dopo l'annuncio ufficiale della risoluzione del contratto con la Juventus, il direttore sportivo in pectore del club azzurro (manca solo l'annuncio ufficiale) ha raggiunto Castel Volturno per iniziare a programmare le mosse in vista della prossima stagione.



Napoli, Manna con Chiavelli a Castel Volturno

Manna è arrivato intorno alle 10 al Konami Training Center di Castel Volturno a bordo di suv bianco. Su un altro suv bianco c'era invece l'amministratore delegato Andrea Chiavelli. In attesa del comunicato con cui il Napoli renderà nota l'intesa, raggiunta sulla parole con l'ex dirigente dei bianconeri, Manna è operativo.