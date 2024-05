Gasperini: "Fa piacere apprezzamento di De Laurentiis"

Interviste 26 Maggio 2024 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Ma sono legato all'Atalanta e lo sarò ancora. Sono come l'Arma dei Carabinieri, nei secoli fedele"





Interviste26 Maggio 2024Gazzetta dello Sport"Ma sono legato all'Atalanta e lo sarò ancora. Sono come l'Arma dei Carabinieri, nei secoli fedele" "È evidente è che da parte di De Laurentiis da tempo ci fossero degli apprezzamenti molto positivi per me, non è che lo nego, mi fa anche molto piacere. Probabilmente ero nei suoi pensieri io così come altri allenatori, poi il Napoli farà la sua scelta. Chiaramente io sono legato all'Atalanta e lo sarò ancora. Sono come l'Arma dei Carabinieri, nei secoli fedele". È il modo in cui, dopo il successo dell'Atalanta sul Torino, Gian Piero Gasperini annuncia al microfono di Sky che resterà alla Dea. E poi a Dazn: "Era lecito a fine stagione valutare da entrambe le parti se fossimo arrivati alla fine di un percorso, poi però si è andati nella direzione di continuare e siamo tutti felici".



"È evidente è che da parte di De Laurentiis da tempo ci fossero degli apprezzamenti molto positivi per me, non è che lo nego, mi fa anche molto piacere. Probabilmente ero nei suoi pensieri io così come altri allenatori, poi il Napoli farà la sua scelta. Chiaramente io sono legato all'Atalanta e lo sarò ancora. Sono come l'Arma dei Carabinieri, nei secoli fedele". È il modo in cui, dopo il successo dell'Atalanta sul Torino, Gian Piero Gasperini annuncia al microfono di Sky che resterà alla Dea. E poi a Dazn: "Era lecito a fine stagione valutare da entrambe le parti se fossimo arrivati alla fine di un percorso, poi però si è andati nella direzione di continuare e siamo tutti felici".