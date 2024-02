De Laurentiis su Twitter: "Ringrazio Mazzarri"

Cronaca 19 Febbraio 2024 Fonte: Corriere dello Sport



"Per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia"





Cronaca19 Febbraio 2024Corriere dello Sport"Per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia" “Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti”. Ecco il tweet di Aurelio De Laurentiis che chiude la situazione allenatore. La scelta ormai è fatta, la squadra azzurra affidata a Calzona dopo i risultati deludenti del tecnico di San Vincenzo.



“Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti”. Ecco il tweet di Aurelio De Laurentiis che chiude la situazione allenatore. La scelta ormai è fatta, la squadra azzurra affidata a Calzona dopo i risultati deludenti del tecnico di San Vincenzo.