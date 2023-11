Mazzarri subito al lavoro

Cronaca 15 Novembre 2023 Fonte: Sky



Attorno alle 12.15 è arrivato a Castel Volturno per dirigere il suo primo allenamento





Cronaca15 Novembre 2023SkyAttorno alle 12.15 è arrivato a Castel Volturno per dirigere il suo primo allenamento È cominciata anche sul campo la seconda avventura di Mazzarri sulla panchina del Napoli. Il nuovo allenatore azzurro, infatti, dopo aver trovato l'accordo con Aurelio De Laurentiis nei suoi uffici romani ed essere arrivato a Napoli nella serata di ieri, martedì 14 novembre, attorno alle 12.15 è arrivato al centro sportivo di Castel Volturno, accompagnato da Edoardo de Laurentiis, per dirigere il suo primo allenamento. Subito al lavoro, anche se a ranghi ridotti a causa dei tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Non c'è tempo da perdere, figuriamoci per fermarsi e riposarsi un po': "Prime sensazioni? Sono stanco, sono giorni che non dormo”, le prime brevissime parole rilasciate da Mazzarri all'uscita dal suo albergo, che ha trascorso la notte anche a rispondere ai tantissimi messaggi che gli sono arrivati.



Mazzarri al Napoli, come giocherà e i suoi collaboratori

Chi l'ha sentito lo ha descritto come estremamente carico e motivato, certamente entusiasta di questa nuova avventura che lo riporta nel calcio che conta. Il suo primo obiettivo sarà quello di dare una stabilità alla squadra, evitare quei picchi emotivi che hanno portato a esaltazioni e frustrazioni, in una continuità tecnico tattica che, almeno all'inizio, lo porterà a confermare il 433 al quale la squadra è abituata da anni, lasciando da parte quella difesa a 3 che invece è sempre stata il marchio di fabbrica dell'allenatore toscano. Al suo fianco ci sarà ancora Nicolò Frustalupi, che torna con la carica di vice come nella prima esperienza di Mazzarri in azzurro. Il suo ultimo vice, a Cagliari, Claudio Bellucci, ora allenatore dell'Under 18 dei sardi, è destinato a seguirlo con un altro compito, mentre Il preparatore atletico sarà Giuseppe Pondrelli. Infine, ci sarà spazio anche per l'ex difensore azzurro Salvatore Aronica. Tutti insieme per ridare stabilità al Napoli, atteso da un vero e proprio tour de force al rientro dalla sosta per le nazionali: il 25 novembre si comincia a Bergamo con l'Atalanta, poi trasferta a Madrid in Champions con il Real (29 novembre), sfida al Maradona contro l'Inter (3 dicembre), a Torino con la Juventus (8 dicembre) e di nuovo in casa con lo Sporting Braga (12 dicembre).



