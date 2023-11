UFFICIALE: sarà Mazzarri-bis

Cronaca 14 Novembre 2023 Fonte: Mediaset



Il tecnico livornese torna sulla panchina del Napoli a distanza di 10 anni dalla fine della prima esperienza





Cronaca14 Novembre 2023MediasetIl tecnico livornese torna sulla panchina del Napoli a distanza di 10 anni dalla fine della prima esperienza Nel futuro del club Campione d'Italia c'è il ritorno in panchina di Mazzarri: "Bentornato Walter", ha prima scritto Aurelio De Laurentiis su Twitter. "Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. Bentornato Mister!", gli ha fatto poi eco l'account della società azzurra con un tweet.



In casa Napoli è tutto pronto per il Walter Mazzarri-bis a distanza di 10 anni dalla fine della prima esperienza, quattro stagioni di alto livello e piene d grandissime soddisfazioni. Era il 6 ottobre del 2009 quando De Laurentiis decide per il cambio in panchina: via Donadoni, al suo posto Mazzarri, che conosceva già l'ambiente per essere stato il vice di Renzo Ulivieri nella stagione 1998-99. Un binomio quello Mazzarri-AdL che ha fatto le fortune del club, anni di risultati storici, come la conquista della Coppa Italia nel 2012, la vittoria a Torino contro la Juve dopo 21 anni e il ritorno in Champions League sempre dopo 21 anni. Mazzarri è il tecnico più longevo della gestione De Laurentiis e in una recente intervista ha confermato l'ottimo rapporto con il presidente: "Voglio solo dire che con lui ho avuto un rapporto stupendo. E se fosse stato per De Laurentiis sarei rimasto tanti anni ancora, come si usa in Inghilterra. Però, lo dissi anche a suo tempo, dopo quattro anni se non cambi tutti i giocatori o non ne cambi tanti, diventi troppo prevedibile. È anche una questione di linguaggio. Pensai che fosse quello il momento di andar via".



Mazzarri ci mette poco a conquistare il cuore dei tifosi del Napoli. Alla quarta partita, infatti, il suo Napoli vince 3-2 a Torino contro la Juventus dopo una clamorosa rimonta da 0-2. Un successo che mancava da 21 anni dal 20 novembre 1988, gli anni d'oro di Maradona e Careca. Gli azzurri risalgono la classifica anche grazie a 15 risultati utili di fila (8 vittorie e 7 pareggi) e la prima stagione si chiude con un sesto posto e il ritorno in Europa.



Ad Hamsik e Lavezzi si aggiunge Cavani, per un trio delle meraviglie che a Napoli ricorderanno sempre come i tre tenori. I tre segneranno una valanga di gol, faranno divertire il pubblico ma non riusciranno nell'impresa di vincere lo scudetto. La stagione si chiude al terzo posto, grazie al quale il Napoli torna in Champions League dopo 20 anni e non lo fa da semplice comparsa, passando il girone con Bayern, Manchester City e Villarreal e facendo soffrire i futuri campioni del Chelsea, battuti 3-1 al San Paolo ma poi implacabili a rimontare a Stamford Bridge (1-4). Il campionato si chiude con un sesto posto, ma il 20 maggio 2012 il Napoli batte 2-0 la Juventus e conquista la Coppa Italia, primo trofeo dopo 22 anni e primo successo da allenatore di Mazzarri.



Il 2012-13 è l'ultima stagione di Mazzarri a Napoli. La Supercoppa italiana a Pechino va alla Juventus. Lavezzi lascia un pezzo di cuore firmando col Psg, Cavani segna gol a raffica, mentre Mazzarri riporta il Napoli addirittura al secondo posto in campionato, seppur lontano dalla formidabile Juve di Conte. È la seconda qualificazione diretta in Champions, migliorando record di punti e piazzamento di due annate prima. Cavani è il capocannoniere con 29 gol (38 totali). E' la fine di un ciclo: in estate Mazzarri saluta e va all'Inter.



Nel futuro del club Campione d'Italia c'è il ritorno in panchina di Mazzarri: "Bentornato Walter", ha prima scritto Aurelio De Laurentiis su Twitter. "Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli. Bentornato Mister!", gli ha fatto poi eco l'account della società azzurra con un tweet.In casa Napoli è tutto pronto per il Walter Mazzarri-bis a distanza di 10 anni dalla fine della prima esperienza, quattro stagioni di alto livello e piene d grandissime soddisfazioni. Era il 6 ottobre del 2009 quando De Laurentiis decide per il cambio in panchina: via Donadoni, al suo posto Mazzarri, che conosceva già l'ambiente per essere stato il vice di Renzo Ulivieri nella stagione 1998-99. Un binomio quello Mazzarri-AdL che ha fatto le fortune del club, anni di risultati storici, come la conquista della Coppa Italia nel 2012, la vittoria a Torino contro la Juve dopo 21 anni e il ritorno in Champions League sempre dopo 21 anni. Mazzarri è il tecnico più longevo della gestione De Laurentiis e in una recente intervista ha confermato l'ottimo rapporto con il presidente: "Voglio solo dire che con lui ho avuto un rapporto stupendo. E se fosse stato per De Laurentiis sarei rimasto tanti anni ancora, come si usa in Inghilterra. Però, lo dissi anche a suo tempo, dopo quattro anni se non cambi tutti i giocatori o non ne cambi tanti, diventi troppo prevedibile. È anche una questione di linguaggio. Pensai che fosse quello il momento di andar via".Mazzarri ci mette poco a conquistare il cuore dei tifosi del Napoli. Alla quarta partita, infatti, il suo Napoli vince 3-2 a Torino contro la Juventus dopo una clamorosa rimonta da 0-2. Un successo che mancava da 21 anni dal 20 novembre 1988, gli anni d'oro di Maradona e Careca. Gli azzurri risalgono la classifica anche grazie a 15 risultati utili di fila (8 vittorie e 7 pareggi) e la prima stagione si chiude con un sesto posto e il ritorno in Europa.Ad Hamsik e Lavezzi si aggiunge Cavani, per un trio delle meraviglie che a Napoli ricorderanno sempre come i tre tenori. I tre segneranno una valanga di gol, faranno divertire il pubblico ma non riusciranno nell'impresa di vincere lo scudetto. La stagione si chiude al terzo posto, grazie al quale il Napoli torna in Champions League dopo 20 anni e non lo fa da semplice comparsa, passando il girone con Bayern, Manchester City e Villarreal e facendo soffrire i futuri campioni del Chelsea, battuti 3-1 al San Paolo ma poi implacabili a rimontare a Stamford Bridge (1-4). Il campionato si chiude con un sesto posto, ma il 20 maggio 2012 il Napoli batte 2-0 la Juventus e conquista la Coppa Italia, primo trofeo dopo 22 anni e primo successo da allenatore di Mazzarri.Il 2012-13 è l'ultima stagione di Mazzarri a Napoli. La Supercoppa italiana a Pechino va alla Juventus. Lavezzi lascia un pezzo di cuore firmando col Psg, Cavani segna gol a raffica, mentre Mazzarri riporta il Napoli addirittura al secondo posto in campionato, seppur lontano dalla formidabile Juve di Conte. È la seconda qualificazione diretta in Champions, migliorando record di punti e piazzamento di due annate prima. Cavani è il capocannoniere con 29 gol (38 totali). E' la fine di un ciclo: in estate Mazzarri saluta e va all'Inter.