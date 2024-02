Clamoroso: via Mazzarri, arriva Calzona

19 Febbraio 2024



Stavolta da primo allenatore dopo la doppia esperienza prima con Sarri e poi con Spalletti da secondo





Cronaca19 Febbraio 2024Corriere dello SportStavolta da primo allenatore dopo la doppia esperienza prima con Sarri e poi con Spalletti da secondo Anni 55 anni, calabrese, nativo di Vibo Valentia, Francesco Calzona si appresta a tornare a Napoli. Stavolta da primo allenatore dopo la doppia esperienza prima con Sarri e poi con Spalletti. Una vita da vice prima di mettersi in proprio raccogliendo enormi soddisfazioni. Come la qualificazione agli Europei di Germania con la Slovacchia di Lobotka. Con Hamsik collaboratore tecnico.



Tutto sul possibile erede di Mazzarri a Napoli

Calzona conosce bene la piazza di Napoli e molti dei calciatori della rosa. Li ha visti crescere aiutandoli nel proprio processo di sviluppo. Era uno dei tattici dello staff tecnico, allenava la fase difensiva, cura maniacale dei dettagli e grande sintonia coi calciatori. Un uomo prezioso all'ombra dei protagonisti.



Da Sarri alla Slovacchia: la carriera di Calzona

Calzona ha seguito Sarri sin dagli inizi, dal Verona, stagione 2007/08, seguendolo ovunque, fino all'esperienza di Napoli. Tre anni d'oro dal 2015 al 2018 con lo scudetto sfiorato appena. Calzona prosegue la propria carriera da vice prima con Di Francesco e Cagliari e poi con Spalletti nel primo anno di Napoli. Arriva quindi la chiamata della Slovacchia su indicazione di Hamsik. Calzona compie un capolavoro conquistando la storica qualificazione agli Europei. Ora un'altra avventura da vivere in parallelo, aspettando Germania 2024.



