Cronaca 22 Gennaio 2024 Fonte: Il Mattino



Cronaca22 Gennaio 2024Il MattinoIl tecnico toscano è stato beccato dalle telecamere di Sportmediaset in uno dei momenti di rabbia durante il match Un finale amaro ancora una volta per Walter Mazzarri, allenatore del Napoli sconfitto con la squadra dall'Inter questa sera in Supercoppa Italiana. Il toscano è stato beccato dalle telecamere di Sportmediaset in uno dei momenti di rabbia durante il match: «Peggio di Pechino, vergogna» si legge dal labiale di Mazzarri, che non ha partecipato alla premiazione della squadra a fine match.