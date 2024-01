Martinez: "Battuto un avversario di valore"

"È stata dura avendo un giorno in meno di riposo, ma alla fine abbiamo riportato a casa il titolo"





Interviste22 Gennaio 2024Mediaset"È stata dura avendo un giorno in meno di riposo, ma alla fine abbiamo riportato a casa il titolo" "Sono molto contento, oggi la Supercoppa era un obiettivo per la nostra stagione". Parole del man of the match della finale di Supercoppa italiana, Lautaro Martinez, che ha deciso la sfida contro il Napoli a Riad regalando il trofeo all'Inter: "Dopo essere stati eliminati dalla Coppa Italia avevamo una grande opportunità. Abbiamo fatto una grande gara con la Lazio e oggi dovevamo fare il nostro lavoro - ha proseguito il capitano nerazzurra - Abbiamo faticato, non eravamo puliti nel palleggio, è stata dura avendo un giorno in meno di riposo, ma alla fine abbiamo riportato a casa il titolo. Sono orgoglioso di questa squadra".



Lautaro Martínez ha segnato 123 gol con la maglia dell'Inter tra tutte le competizioni, eguagliando Christian Vieri in nona posizione tra i migliori marcatori nella storia del club nerazzurro. "C'era emozione in quella corsa. Non avrei voluto togliere la maglia per il giallo, ma è un momento unico. Ho fatto 100 con l'Inter in Coppa Italia e oggi ho raggiunto un grande come lui".



E ancora: "Sapevamo che il Napoli è un avversario di valore che ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a rimanere in partita fino all'ultimo. Siamo molto contenti di riportarla a casa. Quanto conta per il campionato? Tantissimo, il calendario magari non è a nostro favore ma dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. Sono felicissimo. Ora dobbiamo tornare a Milano, festeggiamo ma da domani penseremo alla Fiorentina che sarà difficile da affrontare. Sono i compagni che mi danno la forza per continuare al massimo e farmi alzare il livello. Questo è importante, dico sempre che non dobbiamo rilassarci perché dobbiamo essere tutti pronti; poi il mister sceglie. Sono felice di alzare questa Coppa da capitano e di avere compagni come loro”.



