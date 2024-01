Prima esplusione in carriera per Simeone

Cronaca22 Gennaio 2024Il MattinoIn 280 match in carriera dal suo arrivo in Italia con i club tra tutte le competizioni Una notte da incubo per Giovanni Simeone, attaccante del Napoli che aveva segnato in semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina ed è invece stato espulso contro l'Inter in finale. Per il Cholito, però, una novità: come riportato da Opta Italia, infatti, l'argentino ha ricevuto la sua prima espulsione in 280 match in carriera dal suo arrivo in Italia con i club tra tutte le competizioni.