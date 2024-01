Mazzarri: "Ce la giochiamo alla pari"

Interviste 21 Gennaio 2024



Di Lorenzo: "Non c'è una favorita, si affrontano due squadre che hanno raggiunto un alto livello in campo internazionale"





"Domani ce la giochiamo alla pari. L'Inter è una grande squadra però il Napoli ha lo scudetto sul petto fino a quando non vincerà qualcun altro". Walter Mazzarri parla alla vigilia della finale di EA SPORTS FC Supercup in conferenza stampa.





Questa Supercoppa potrebbe dare al Club prestigio mondiale?



"Il Napoli ha già prestigio internazionale e da quando è guidato dal Presidente De Laurentiis è una realtà che esiste in modo tangibile a livello mondiale da anni. Questo trofeo sarebbe importante per questo gruppo, il Club ha già acquisito grande riconoscibilità globale dopo lo scudetto".



Quanto sarebbe importante per la sua carriera questo trofeo?



"E' chiaro che in 23 anni di carriera è la seconda volta che gioco una finale di Supercoppa e spero stavolta di vincerla. Ma ciò che interessa è che questi ragazzi possano conquistare un trofeo importante per la loro stagione".



"Per quanto mi riguarda sono già pienamente soddisfatto della mia storia di allenatore e, venendo dal nulla, essere riuscito a giocare due finali di Supercoppa è già un motivo di orgoglio personalmente"



Domani firmerebbe per un pari e poi eventualmente giocarsela ai rigori?



"Io non firmo mai per un pareggio, e soprattutto la mentalità che devono avere i miei ragazzi è sempre quella di puntare al massimo. Abbiamo grandi stimoli e vogliamo esprimere le nostre potenzialità al meglio"



"In semifinale abbiamo visto una Inter straripante. Affrontiamo un avversario nel momento più brillante sinora di questa stagione e se dovessimo ottenere un risultato positivo sarebbe un traguardo importante anche sotto il profilo morale per noi"



"In campionato abbiamo perso 3-0, ma in realtà abbiamo avuto maggiore possesso palla e varie occasioni da gol. Loro hanno avuto delle ripartenze e hanno segnato. la partite vanno analizzate anche negli episodi"



"Di sicuro ce la giocheremo alla pari con l'Inter e poi vedremo cosa accadrà. Il Napoli è campione d'Italia e questo ha un significato. lo scudetto è sul petto di questi ragazzi fino a quando non vinceranno altri. L'Inter è una signora squadra, ma noi vogliamo dire la nostra ed essere protagonisti di questa finale".







"Non credo che domani esista una squadra favorita, si affrontano due squadre che hanno raggiunto un alto livello in campo internazionale". Giovanni Di Lorenzo parla al fianco di Walter Mazzarri nella conferenza di vigilia di Napoli-Inter, finale di EA SPORTS FC Supercup.



"In una partita singola non c'è, secondo me, qualcuno che parta con maggiori possibilità di un'altra. Di certo affrontiamo un avversario che ha grande qualità e che è in fiducia. Sarà una bella sfida e noi metteremo in campo ogni energia".



"Daremo tutto per vincere questo trofeo importante per noi, per la Società e per i tifosi. La Supercoppa potrebbe darci una gioia ma anche fiducia e autostima per il prosieguo della stagione".



Sarà importante molto la fase difensiva considerata la potenzialità offensiva dell'Inter:



"Certamente loro hanno campioni in rosa e una coppia d'attacco di grande qualità. E' chiaro che dovremo fare una fase difensiva molto efficace, ma tutta la squadra dovrà essere capace di interpretare sia la fase di attacco che quella passiva al meglio per poter essere competitivi"



"Il Napoli ha un gruppo solido e una squadra che vuole dimostrare la propria forza. Siamo pronti a giocare questa finale al massimo delle nostre potenzialità".



