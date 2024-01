Lungo stop per Meret

Cronaca 2 Gennaio 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Ci vorranno almeno 45 giorni per smaltire una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro





Cronaca2 Gennaio 2024Corriere dello SportCi vorranno almeno 45 giorni per smaltire una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro Di seguito il comunicato del Napoli sul portiere: "Alex Meret si è sottoposto ad esami strumentali, al Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro". Il portiere resterà quindi fuori per circa 45 giorni.



Meret ko, il calendario del Napoli nei prossimi 45 giorni

Di seguito tutti gli impegni degli azzurri nel prossimo mese e mezzo.



7 gennaio Torino-Napoli (campionato)

14 gennaio Napoli-Salernitana (campionato)

18 gennaio Napoli-Fiorentina (semifinale Supercoppa)

28 gennaio Lazio-Napoli (campionato)

4 febbraio Napoli-Verona (campionato)

11 febbraio Milan-Napoli (campionato)

17 febbraio Napoli-Genoa (campionato)

21 febbraio Napoli-Barcellona (ottavi Champions)

25 febbraio Cagliari-Napoli (campionato)

28 febbraio Sassuolo-Napoli (campionato)



