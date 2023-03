Finale di stagione in maschera per Meret

Cronaca29 Marzo 2023







Meret e la maschera: quanto tempo dovrà indossarla?

Il portiere del Napoli, Alex Meret, dopo un colpo al naso subito nell'ultima di campionato col Torino sarà costretto a indossare una protezione al volto come quella di Osimhen. Una maschera simile ma non identica. Ci sono, infatti, alcune differenze. A rivelarle è stato il dottor Roberto Ruggiero che ha realizzato la protezione e che a Kiss Kiss Napoli ha fatto chiarezza: "La forma è diversa da quella di Osimhen perché protegge parti del volto diverse. Sono stati già fatti dei test per vedere la reazione del portiere. La maschera è in pelle (quella di Osimhen in carbonio (ndr) e gli consentirà ovviamente di guardare perfettamente".Meret e la maschera: quanto tempo dovrà indossarla?Il dottore specializzato in chirurgia tecnologica ha spiegato che non esiste ancora un tempo stabilito durante il quale Meret dovrà indossare la maschera: "Saranno il professor Tartaro e il dottor Canonico a decidere per quanto tempo Meret dovrà indossare la maschera. Lui è contento" ha concluso il dottor Ruggiero. Meret ha ricevuto la maschera quando era in ritiro con la propria Nazionale e l'ha già utilizzata durante gli allenamenti. Domenica il "debutto" al Maradona col Milan.