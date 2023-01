Pastorello: "Meret è seguito da squadre inglesi"



Interviste 23 Gennaio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



"Ha passato momenti difficili, sembrava a un passo dalla cessione ma ha reagito da grande campione e da grande uomo"





Interviste23 Gennaio 2023Corriere dello Sport"Ha passato momenti difficili, sembrava a un passo dalla cessione ma ha reagito da grande campione e da grande uomo"

Alex Meret si è preso il Napoli. Stagione da protagonista dopo anni all'ombra di Ospina. Anche contro la Salernitana il portiere azzurro è stato chiamato ad una sola parata ma decisiva su Piatek. Un intervento che Spalletti ha elogiato in pubblico. Meret ha rinnovato col Napoli fino al 2024, ma il suo futuro resta in bilico, sospeso, in attesa di novità. Ne parla Federico Pastorello, suo procuratore, a Rai Sport: "Sto parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono anche club inglesi interessati" le parole dell'agente. Tanti i club interessati a Meret dopo l'exploit di questa stagione.



Napoli, parla l'agente di Meret

Tutt'altro che chiaro, dunque, il futuro del portiere del Napoli. Pastorello ricorda anche di quanto accaduto in estate con la cessione che sembrava ormai inevitabile e con le voci insistenti su Keylor Navas che il Napoli aveva trattato col Psg: "Ha passato momenti difficili, sembrava a un passo dalla cessione ma ha reagito da grande campione e da grande uomo" ha spiegato Pastorello.