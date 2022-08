Spalletti scarica Meret

Interviste 1 Agosto 2022 Fonte: Il Mattino



Il tecnico ha parlato del portiere infelice protagonista del match amichevole contro il Mallorca





«La personalità passa anche dall'emotività, bisogna trovare quei contesti in cui stare in piedi. Se alla prima spallata vai giù allora non hai quel carattere che serve» dice Luciano Spalletti parlando di Alex Meret, infelice protagonista del match di ieri sera in amichevole contro il Mallorca. «Anche con l'atteggiamento, con la voce, con l'impostazione di gioco puoi dare un contributo. Per ora Meret è il nostro portiere, ce lo teniamo caro, è un portiere che copre benissimo la porta e che sa fare bene il suo mestiere. È un portiere della nazionale. Quando ha giocato ha dimostrato di poterci stare anche in un club importante come il Napoli».