Cronaca 8 Dicembre 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Siamo riusciti nell'impresa di perdere contro questa Juve, squadra modestissima. Roda da matti!





Allora, quando si prende un tipo come Natan per sostituire Kim, si prende Lindstrom per sostituire non si sa cosa, si cede un Lozano senza sostituirlo, si prende Cajuste come vice di chissà chi, si mette alla guida di questa ciurma Garcia, si incassa una montagna di soldi per fare una campagna acquisti da morti di fame, è normale che si vada incontro a delusioni. Il Napoli quest'anno è un concentrato di delusioni e temo che non sia finita. Oggi si è perso contro la Juve, ma, tranquilli, è colpa di Meret. Chissà, forse non sarà uscito, forse non era posizionato bene, ma è sicuramente colpa di Meret. Ormai è diventata una barzelletta.

In verità, oggi il Napoli non meritava di perdere, ma quando si sprecano le occasioni che hanno avuto Kvara e Di Lorenzo, è giusto anche che si perda. Dispiace solo che il goal della vittoria l'abbia segnato uno scarso e che gioca sporco e che non meriterebbe di non finire nessuna partita, ma gioca nella Juve e allora Gatti gode di una certa impunità. Peccato! Poi ci si chiede perché in molti preferiscono non vedere più calcio. Ad ogni modo, per chi non l'avesse capito, il colpevole di tutte queste sconfitte, di questa catastrofe è uno solo, quello che non si sente secondo, data la sua smisurata presunzione, nemmeno al Padreterno, sempre sia lodato! Il suo nome è Aurelio De Laurentiis, ovvero sua maestà, sultano, imperatore, sciamano, marchese del Grillo e via di questo passo.

Passiamo alla partita. Mazzarri rimette Juan Jesus centrale e conferma Natan esterno basso. Il resto è come con l'Inter. Ho storto il muso, quando ho letto di Natan confermato a sinistra. Ma si può, Mazzarri? Zanoli è recuperato. Perché non lui? Suvvia, che ci vuole a capire che Natan è un pacco, un bidone? perché insistere ancora con lui? si può essere così masochisti? Ho avuto ragione. Natan per tutta la gara è stato semplicemente inguardabile. Fin da subito, il Napoli ha dominato la partita e avrebbe meritato di chiudere il primo tempo in vantaggio almeno di due goals. Clamoroso quello mancato da Kvara, che servito da Osi e solo, davanti al portiere, sbaglia prima lo stop e poi tira alto. Inconcepibile! Roba che neanche all'oratorio. Clamoroso anche quello mancato da Di Lorenzo. Un rimpallo lo favorisce e lo mette solo davanti al portiere. Manca di freddezza e gli spara addosso, regalando gloria al portiere avversario. Per tutta la partita Di Lorenzo non combina nulla di buono con il sempre più fumoso Politano, non indovinando un cross che sia uno. Inoltre, con la compartecipazione di Rrahmani, quest'ultimo un vero disastro, su un cross di facile lettura si perde Gatti, che può comodamente segnare.

Bene, la chiudo qui. Roda da matti! Un amico, ridendo, mi mostra un cartello con su scritto: "È colpa di Meret!" Ormai è una barzelletta.

A parte gli scherzi, sappiamo bene di chi è la colpa. È di quell'individuo che ieri si è permesso di die che: - I napoletani sono perdenti, perché non sono mai contenti. - L'individuo è il sultano, che ora pretende la cittadinanza onoraria e il Maradona gratis. Sindaco Manfredi, non si permetta!

Martedì c'è un appuntamento importante. È vero, non lo nego, ma, a pensarci bene, il passaggio agli ottavi della champions, è vantaggioso solo per il sultano. È dimostrato: incassa una montagna di soldi e poi se ne esce con ridicolo casting e campagna acquisti da morti di fame.

Evito dare voti. Sufficienza solo a Osi e a Meret, quello che ha sempre colpa. Per decenza non dico il voto che avrei messo a Kvara e Di Lorenzo, per non parlare di Natan e Rrahmani.