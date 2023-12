Mazzarri: "Una sconfitta immeritata"

Interviste8 Dicembre 2023SSC Napoli"L'occasione di Kvara è clamorosa, se non riusciamo a fare gol in quella situazione significa che è un periodo storto" "Dare una spiegazione tattica a questa partita e a questa sconfitta è impossibile rispetto alla prestazione che i ragazzi hanno saputo offrire". Walter Mazzarri commenta così il match contro la Juventus.



"Abbiamo fatto un'ottima partita, i ragazzi hanno costretto la Juventus nella loro area per gran parte del match soprattutto nella ripresa. Il nostro torto è aver perso l'uomo in area sul loro gol".



"Probabilmente ci manca quella determinazione e quel particolare fortunato per fare nostre partite che abbiamo interpretato bene"



"Io sono convinto che se giochiamo così possiamo ottenere un filotto di partite positive, che già adesso meriteremmo. Oggi le abbiamo provate tutte, ho visto una squadra che ha giocato sempre meglio degli avversari da quando sono arrivato.



"L'occasione di Kvara è clamorosa, se non riusciamo a fare gol in quella situazione significa che è un periodo storto. Ma ribadisco che se ci esprimiamo così torneremo a raccogliere risultati positivi



"Adesso dobbiamo dare il massimo per conquistare la qualificazione col Braga. Poi con la rosa che riacquisterà i calciatori al top della condizione e alcuni elementi che stanno rientrandi, potrà disputare una ottima stagione"



"Io sono fiducioso, non mi creo problemi di classifica adesso perchè ribadisco che sono convinto che attraverso queste prestazioni e questo atteggiamento potremmo infilare una serie di gare positive che possono proiettarci verso la classifica che meritiamo"



