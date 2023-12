Zielinski: "Abbiamo sprecato troppe occasioni"

Interviste8 Dicembre 2023SSC Napoli"Potevamo segnare anche due gol nel primo tempo, che avrebbero cambiato il corso della partita" Piotr Zielinski analizza la sconfitta azzurra a Torino: "La prestazione è stata positiva, il gioco che abbiamo espresso ci dà fiducia e convinzione. Però dobbiamo migliorare sulla fase di realizzazione perchè non bisogna sbagliare quando si può chiudere la gara"



