Allegri: "Abbiamo messo gli azzurri a 12 punti"

Interviste 8 Dicembre 2023 Fonte: Il Mattino



"Il Napoli ha tenuto molto la palla, ma le occasioni che ha creato sono state poche"





Interviste8 Dicembre 2023Il Mattino"Il Napoli ha tenuto molto la palla, ma le occasioni che ha creato sono state poche" «Vincere è stato importante, abbiamo messo il Napoli a 12 punti. Il sogno scudetto per ora non ci interessa, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare alcuni aspetti della partita, sbagliamo ancora troppo. Dobbiamo imparare a gestire meglio il possesso» le parole di Max Allegri, allenatore della Juventus che si prende la rivincita sul Napoli e si porta al primo posto in classifica in attesa della partita dell'Inter «Abbiamo ambizione, ma per arrivare a certi risultati bisogna lavorare e pensare a quello che ti trovi davanti. Il Napoli prima, ora il Genoa, più punti facciamo e più restiamo attaccati all'Inter, la squadra più forte del campionato al momento».



«Gli scudetti si vincono con tutte le partite, in scontri diretti come questo o in partite come la prossima. Ci stiamo allenando per vincere» ha continuato Allegri a Dazn a fine match «Il Napoli ha tenuto molto la palla, ma le occasioni che ha creato sono state poche.



Noi quando andiamo in difficoltà diventiamo un blocco granitico e sappiamo rispondere. La squadra non si scompone mai. Ho un gruppo di calciatori che si mette sempre a disposizione, la voglia è encomiabile per tutti, dobbiamo continuare così. C'è una squadra umile che conosce i propri limiti e vuole migliorarli».



«Vincere è stato importante, abbiamo messo il Napoli a 12 punti. Il sogno scudetto per ora non ci interessa, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare alcuni aspetti della partita, sbagliamo ancora troppo. Dobbiamo imparare a gestire meglio il possesso» le parole di Max Allegri, allenatore della Juventus che si prende la rivincita sul Napoli e si porta al primo posto in classifica in attesa della partita dell'Inter «Abbiamo ambizione, ma per arrivare a certi risultati bisogna lavorare e pensare a quello che ti trovi davanti. Il Napoli prima, ora il Genoa, più punti facciamo e più restiamo attaccati all'Inter, la squadra più forte del campionato al momento».«Gli scudetti si vincono con tutte le partite, in scontri diretti come questo o in partite come la prossima. Ci stiamo allenando per vincere» ha continuato Allegri a Dazn a fine match «Il Napoli ha tenuto molto la palla, ma le occasioni che ha creato sono state poche.Noi quando andiamo in difficoltà diventiamo un blocco granitico e sappiamo rispondere. La squadra non si scompone mai. Ho un gruppo di calciatori che si mette sempre a disposizione, la voglia è encomiabile per tutti, dobbiamo continuare così. C'è una squadra umile che conosce i propri limiti e vuole migliorarli».