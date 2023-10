Gaetano su Instagram: Fiero di essere terrone!

Cronaca21 Ottobre 2023Corriere dello SportIl centrocampista azzurro dopo la vittoria in trasferta (3-1) del Napoli contro il Verona "Grande partita e grande gruppo. Fiero di essere terrone. Forza Napoli Sempre". Così Gianluca Gaetano su Instagram dopo la vittoria in trasferta (3-1) del Napoli contro il Verona.

Il centrocampista azzurro è entrato al al posto di Zielinski all'84' del match al "Bentegodi" e sui social non ha lanciato messaggio in risposta a chi ha utilizzato la discriminazione di carattere territoriale per far sentire la propria voce dagli spalti. Un atteggiamento da stigmatizzare e condannare, come sempre. Gaetano, napoletano doc, ha voluto farlo personalmente senza attaccare nessuno ma rivendicando l'orgoglio delle proprie origini.