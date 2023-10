Baroni: "Abbiamo preso gol evitabili"

Interviste 21 Ottobre 2023 Fonte: Hellas Verona FC



"Partiti bene, poi ci siamo abbassati, permettendo al Napoli di far emergere la sua qualità"





Interviste21 Ottobre 2023Hellas Verona FC"Partiti bene, poi ci siamo abbassati, permettendo al Napoli di far emergere la sua qualità" Le dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Marco Baroni, rilasciate al termine di Hellas Verona-Napoli.

Mister, una partita difficile contro un avversario forte, che Verona ha visto oggi? "Dispiace perché la squadra è partita bene, poi ci siamo un po' intimoriti e ci siamo abbassati, permettendo al Napoli di far emergere il suo palleggio e la sua qualità. Abbiamo preso gol evitabili ma l'importante è che la squadra sia rimasta dentro la partita nonostante il risultato e le difficoltà. Abbiamo fatto un secondo tempo che ci ha messo nella condizione di sfruttare alcune situazioni positive: stiamo lavorando su questo, nella costruzione la squadra ha fatto molto meglio, ha lavorato bene sugli esterni con cross e tiri. Contro queste squadre non bisogna fare errori, noi gli abbiamo concesso qualcosa e questo è stato il risultato finale".



Diversi giocatori sono entrati bene, come Lazovic e Bonazzoli... "Sono entrati dei ragazzi che hanno letto molto bene la partita. Nel primo tempo volevo più palleggio, ricerca della palla tra le linee e profondità. Lazovic, Bonazzoli, Tchatchoua e Terracciano ci hanno aiutato molto. Vogliamo portare tutta la squadra al suo massimo dal punto di vista prestativo".



Le dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Marco Baroni, rilasciate al termine di Hellas Verona-Napoli.Mister, una partita difficile contro un avversario forte, che Verona ha visto oggi? "Dispiace perché la squadra è partita bene, poi ci siamo un po' intimoriti e ci siamo abbassati, permettendo al Napoli di far emergere il suo palleggio e la sua qualità. Abbiamo preso gol evitabili ma l'importante è che la squadra sia rimasta dentro la partita nonostante il risultato e le difficoltà. Abbiamo fatto un secondo tempo che ci ha messo nella condizione di sfruttare alcune situazioni positive: stiamo lavorando su questo, nella costruzione la squadra ha fatto molto meglio, ha lavorato bene sugli esterni con cross e tiri. Contro queste squadre non bisogna fare errori, noi gli abbiamo concesso qualcosa e questo è stato il risultato finale".Diversi giocatori sono entrati bene, come Lazovic e Bonazzoli... "Sono entrati dei ragazzi che hanno letto molto bene la partita. Nel primo tempo volevo più palleggio, ricerca della palla tra le linee e profondità. Lazovic, Bonazzoli, Tchatchoua e Terracciano ci hanno aiutato molto. Vogliamo portare tutta la squadra al suo massimo dal punto di vista prestativo".