Garcia: "Abbiamo mostrato tanta qualità"

Interviste 21 Ottobre 2023 Fonte: SSC Napoli



"Un successo che volevamo in ogni modo, la squadra ha fatto bene anche se avremmo dovuto concretizzare di più"





Interviste21 Ottobre 2023SSC Napoli"Un successo che volevamo in ogni modo, la squadra ha fatto bene anche se avremmo dovuto concretizzare di più" udi Garcia commenta con toni lusinghieri la partita del Napoli a Verona.



"E' un successo importante, ma non più di altri. Ogni gara noi cerchiamo di vincerla e oggi siamo riusciti ad esprimerci con maggiore incisività"



"Sicuramente è stato un successo che volevamo in ogni modo, la squadra ha fatto bene anche se avremmo dovuto concretizzare di più. Bisognava segnare più reti perchè le occasioni che abbiamo avuto sono state molte rispetto a quanto abbiamo realizzato"



"Allo stesso modo, però, voglio fare un complimento speciale a Meret perchè credo che senza di lui avremmo preso gol in alcune occasioni in cui si è dimostrato decisivo"



"Siamo contenti però anche consapevoli che la partita andava congelata prima senza rishiare nulla. Probabilmente abbiamo anche avuto la testa nella ripresa alla sfida di Champions, è possibile. Però è un concetto con il quale combatterò perchè bisogna sempre essere al massimo della concentrazione soprattutto quando c'è la palla gol propizia".



"Per il resto sono soddisfatto della tecnica mostrata, dell'intensità che hanno avuto i ragazzi. Adesso prepareremo il match di Champions e cercheremo di recuperare tutte le energie per ottenere il massimo"



