Voci dal Forum: Condizione atletica



Cronaca 21 Ottobre 2023 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



A Verona tre punti importanti, ma c'è ancora tanto da lavorare





Cronaca21 Ottobre 2023Forum SoloNapoli - DarioA Verona tre punti importanti, ma c'è ancora tanto da lavorare

Il Napoli contro il Verona porta a casa tre punti importanti, ma c'è ancora tanto da lavorare. Prima d'ogni cosa bisogna mettere a posto la condizione atletica, perché è fuor di dubbio che la preparazione estiva è stata sbagliata. Questo è il problema principale dal quale inevitabilmente nascono gli altri, come la mancanza di quel pressing che l'anno scorso fu fondamentale per i tanti successi conseguiti. È naturale che di ciò ne risenta anche e soprattutto la difesa e oggi se n'è avuta una conferma: troppe le occasioni lasciate al mediocre Verona e un grandissimo Meret più d'una volta ha dovuto metterci una pezza. A mio sommesso avviso, vanno rivisti i carichi di lavoro e va cambiato, senza se e senza ma, l'attuale preparatore atletico. Se si nota, Marakvara non ha la stessa fluidità di corsa dell'anno scorso. Il ragazzo, con cure particolari, che prevedono anche l'aumento della massa muscolare, sarà letteralmente inarrestabile. Qualcuno dirà: - Ma oggi ha segnato due reti. - Non significa niente, perché sta dando solo il 50% di quello che può dare. Non dimentichiamo che l'anno scorso fu tra i principali artefici, per me il principale, della vittoria del terzo scudetto. In definitiva, allorquando tornerà una condizione atletica soddisfacente, si rivedrà ancora una volta un Napoli dominante. Questo per quanto riguarda gli attuali problemi. Ci sono ovviamente anche le note positive, evidenziatesi soprattutto oggi. La ritrovata sicurezza di Meret. Per quanto mi riguarda, non ho mai avuto dubbi sulle qualità del ragazzo, che sono notevoli. Qui a Napoli, una sorta di opinionista che si professa esperto di calcio solo perché è stato quarant'anni nel settore, ha sempre sparato a zero sul ragazzo, creando una stupida e insana corrente di pensiero. L'espertone, si fa per dire, dice che è muto, vale a dire che non dialoga con i compagni di difesa. Falso! Chi avanza critiche a Meret, è giusto che cambi sport.

Altra nota positiva è Cajuste. Oggi questo ragazzo, soprattutto nel primo tempo, è stato mostruoso. Nel secondo è calato un po', ma, si veda sopra, ho spiegato il perché. Anguissa può recuperare con calma, soprattutto l'ultimo Anguissa, che è stato più fumo che arrosto, perché molto probabilmente si era e si è convinto di essere un fuoriclasse, e non lo è. Caro Anguissa, piedi ben piantati a terra, altrimenti...

Zielinski. Ha raggiunto, senza alcun dubbio, la sua piena maturità. A tratti è semplicemente regale. Ha una classe esagerata. Oggi non è più Piotr, ma Pietro il grande. Strano, molto strano che ad uno così ancora non si sia rinnovato il contratto. Misteri del sultano!

Infine Lobo, finalmente al centro del villaggio. Quando Lobo impugna la bacchetta, è tutta un'altra musica. Quanto ci sei mancato!

Per quanto riguarda la partita, non ci sono state storie. I simpatici veronesi si sono gustati l'ennesima sconfitta con la confezione di tre deliziosi babà con relative capocchie. Affranta dal dolore, Giulietta mestamente è tornata a casa.



Al Bentegodi di Verona:

Verona - Napoli 1-3. Per il Napoli, Politano e doppietta di MaraKvara. Per il Verona, Lazovic.

Si va a Berlino!