Cronaca16 Ottobre 2023Corriere dello SportCon Nitsa Tavadze, come lui georgiana, studentessa di medicina a Tbilisi, la capitale del loro paese Il gran giorno è arrivato. in Georgia si è svolta la cerimonia in chiesa per Khvicha Kvaratskhelia. Dopo la gara contro Cipro, vinta dalla sua nazionale, l'attaccante del Napoli - divenuto anche una mascotte in patria - ha vissuto una giornata molto importante e dal profondo significato con sua moglie, Nitsa Tavadze, come lui georgiana, studentessa di medicina a Tbilisi, la capitale del loro paese.



Kvaratskhelia, cerimonia di matrimonio in Georgia

Approfittando della pausa per le nazionali, trovandosi già in patria, Kvaratskhelia - autore di un gol con Cipro e di un'esultanza particolare - aveva organizzato la cerimonia con la sua dolce metà. L'annuncio del matrimonio era stato dato mesi prima dell'estate. Poi le nozze e ora la cerimonia religiosa.







