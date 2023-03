Kvaratskhelia eletto giocatore del mese della serie A

Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto dalla Lega Serie A quale miglior giocatore del campionato nel mese di Febbraio.

Kvara ha già ricevuto il premio per il mese di agosto ed è l'unico calciatore ad essersi aggiudicato sinora per due volte nella stessa stagione il riconoscimento "Player of The Month".