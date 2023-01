Segno di lutto sui social di Kvaratskhelia



Sfondo nero in segno di lutto sui social per Khvicha Kvaratskhelia. Non è passato inosservato il suo post pochi minuti dopo l'annuncio della sua assenza nel derby contro la Salernitana. In realtà è una pura casualità, non c'è nessun nesso col campo. Kvara, infatti, è vicino al suo popolo, colpito nelle scorse ore da una tragedia, da una notizia di cronaca che ha colpito il suo paese. Un cittadino georgiano, infatti, ha ucciso cinque persone tra cui un agente di polizia nella città di Sagarejo, a est della capitale Tbilisi, dopo aver aperto il fuoco dal balcone di un edificio residenziale.