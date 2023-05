Giuntoli: "Spalletti ha fatto lavoro straordinario"

Interviste29 Maggio 2023Corriere dello Sport"Ha toccato il massimo tra la bellezza e la semplicità e l'ha cercato, non gli è venuto apposta. Grazie Luciano" "Spalletti ha fatto un lavoro straordinario, si è messo con la testa dentro il carrarmato. Voleva a tutti i costi questo risultato. A lui e alla società e ai miei collaboratori vanno grandi meriti". Queste le parole di Cristiano Giuntoli a margine di un evento a Coverciano, “Inside the sport 2023, il calciomercato tra business e pallone”, durante il quale il direttore sportivo del Napoli ha ricevuto un riconoscimento. Il ds azzurro elogia così Spalletti: "Ha toccato il massimo tra la bellezza e la semplicità e l'ha cercato, non gli è venuto apposta. Grazie Luciano" tra gli applausi tributati al tecnico che era presente al fianco di Giuntoli. Spalletti, nell'occasione, ha parlato del suo futuro, confermando l'addio.



Giuntoli, il mercato del Napoli e il futuro

Il ds azzurro ha commentato i colpi estivi: "Kvaratskhelia? Lo conoscevano anche altri club, abbiamo avuto rapidità e coraggio nel crederci subito. Per i colpi di oggi serve tempismo anche perché oggi tutti sanno tutti. La difficoltà è l'assemblaggio e il momento. Noi abbiamo abbassato il monte ingaggi facendo di necessità virtù. Futuro? In questo momento voglio parlare del passato avendo ricevuto un premio, vediamo se riusciamo a vincere altri premi anche in futuro. Sono ancora il direttore sportivo del Napoli e manca una settimana alla fine del campionato. Mercato? Un abuso parlarne adesso...".



