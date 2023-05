Luis Enrique in pole se Spalletti va via

Cronaca26 Maggio 2023Il MattinoPotrebbe assicurare continuità con il tipo di calcio proposto dal toscano, sia come sistema che come filosofia di gioco Luis Enrique è il profilo straniero sul quale Aurelio De Laurentiis potrebbe fiondarsi per il dopo Spalletti: gioca con il 4-3-3, ha proposto un calcio spettacolare e vincente con il Barcellona e ha guidato la nazionale spagnola fino ai Mondiali in Qatar chiusi con l'eliminazione agli ottavi di finale. Ora è libero ed è un tecnico ambito che interessa ai club di Premier League e potrebbe fare anche gola al Psg per il dopo Galtier. Il presidente azzurro scruta, guarda, riflette prima di affondare il colpo e Luis Enrique è al momento uno dei nomi che potrebbe diventare caldo appena si concluderà la stagione con l'ultima partita contro la Sampdoria del 4 giugno al Maradona. Per Luis Enrique si tratterebbe di un ritorno in serie A dopo l'anno vissuto alla Roma: la sua scelta potrebbe assicurare una continuità dal punto di vista tattico con il tipo di calcio proposto da Spalletti, sia come sistema di gioco che come filosofia di calcio basata sul dominio della partita attraverso il possesso e la riconquista rapida del pallone.



