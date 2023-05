Spalletti incontra De Laurentiis

L'hotel è quello in cui Aurelio De Laurentiis tiene il suo quartier generale a Napoli, con roof garden all'ultimo piano e vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. Qui il presidente ha dato appuntamento stasera a cena a Luciano Spalletti. E così i due grandi protagonisti dello scudetto finalmente hanno trovato il tempo per incontrarsi a quattr'occhi e parlare di futuro. Il clima appare sereno e si parlerà di futuro coniugato in tutti i modi.



MASCHERA — Si parlerà anche del contratto dell'allenatore: se e come rivederlo e prolungarlo. Ma Spalletti aveva ritenuto importante questo momento come confronto. E il presidente ha capito che perdere tempo avrebbe solo alimentato voci antipatiche. Ed ecco la cena su cui il Napoli mette le basi per un futuro ancora più ambizioso. Recandosi all'incontro il tecnico ha lasciato Castelvolturno a bordo della sua Fiat Panda indossando una mascherina stile Osimhen e dicendo ai giornalisti: "Vi depisteremo".



