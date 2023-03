De Laurentiis: "Spalletti resterà al Napoli"

Interviste 24 Marzo 2023 Fonte: Il Mattino - Agenzia Foto&Fatti



Interviste24 Marzo 2023Il Mattino - Agenzia Foto&Fatti"É stato bravo a riportarci tra i primi tre e anche l'anno scorso poteva accadere qualcosa di diverso" «Vuole domandarmi se Luciano Spalletti resterà a Napoli? Sì, Luciano Spalletti resterà al Napoli». Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, durante la cerimonia di consegna del Premio Bearzot all'allenatore azzurro Luciano Spalletti.



Durante la cerimonia del Premio Bearzot, organizzato dall'Us Acli con il patrocinio della Figc, che quest'anno è stato assegnato proprio al tecnico del Napoli, presente in sala ad ascoltare il patron del club. Sulla domanda circa il mercato dei titolari del Napoli che potrebbero essere oggetto di offerte, De Laurentiis ha detto: «C'è sempre una proposta indecente. Non parlo di numeri perché è volgare per quelli che li danno non per chi li riceve. Ma ricordo che i miei contratti prevedono che nessuno si muove se noi non decidiamo di venderli».



«Lo scudetto? Sarà una grande festa, sono 18 anni che ci proviamo e se le regole del calcio fossero diverse, lo scudetto a Napoli forse lo avremmo già portato». ha aggiunto ancora il patron azzurro. «Luciano è stata una felice intuizione - ha continuato De Laurentiis - gli avevo già chiesto di venire da noi prima che andasse alla Roma ma mi disse che non poteva. L'ho incontrato di nuovo perché in quel momento Gattuso non si sentiva bene e gli dissi che avevo un grosso problema, e cioè che se Gattuso non si fosse sentito bene avrei avuto bisogno che venisse lui. Mi disse di no ma gli strappai un sì per giugno e io, che credo di essere un gentiluomo, non ho voluto segare il precedente allenatore. E forse, se l'avessi fatto, sarei andato prima in Champions. Alla fine è venuto Luciano, bravo a riportarci tra i primi tre e anche l'anno scorso poteva accadere qualcosa di diverso, se le cose fossero un po' più lecite».



