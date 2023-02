Raspadori sarà out per almeno una settimana

Cronaca15 Febbraio 2023Corriere dello SportUn'assenza pesante per Spalletti dato che insieme a Simeone è il bomber europeo con quattro gol durante la fase a giorni Solo terapie per Giacomo Raspadori questa mattina al centro tecnico di Castel Volturno. Il Napoli è sceso in campo per il consueto allenamento ma l'ex attaccante del Sassuolo non era in gruppo dopo il risentimento muscolare avvertito martedì che lo costringerà a saltare sia la partita di venerdì che quella di Champions League contro l'Eintracht Francoforte di martedì per l'andata degli ottavi di finale. Un'assenza pesante per Spalletti dato che Raspadori è con Simeone il bomber europeo con quattro gol durante la fase a giorni.



Raspadori ai box: le ultime sull'attaccante del Napoli

C'è grande attesa per una prima diagnosi che arriverà solo dopo gli esami strumentali a cui l'attaccante si sottoporrà. Ma, data la tempistica, Raspadori sarà certamente out per almeno una settimana e dunque salterà le prossime due partite del Napoli. Non è un bel momento, questo, per il centravanti della Nazionale. A novembre l'ultima da titolare in campionato, pochi spezzoni nelle ultime sfide - con Osimhen in grande forma e Simeone alternativa sempre sul pezzo - e ora anche l'infortunio proprio alle porte della Champions League.