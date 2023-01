Raspadori: "Ho scelto Napoli in un attimo"

11 Gennaio 2023 Fonte: Corriere dello Sport



"Perché ho sentito un forte interesse da parte della società, del direttore e del mister con cui ho parlato"





Giacomo Raspadori si racconta. L'attaccante del Napoli è intervenuto a DAZN Heroes parlando del suo trasferimento in azzurro e delle prospettive legate alla sua nuova esperienza: "Napoli è la mia prima scelta perché comunque ho sentito un forte interesse da parte della società, del direttore e del mister con cui ho parlato. È stato un cambiamento importante. È stata una scelta che ho preso veramente in un attimo". Raspadori ha esordito giovanissimo col Sassuolo grazie a De Zerbi: “È stato il primo allenatore che ho avuto nel mondo calcistico dei grandi. Mi ha fatto sentire un calciatore per la prima volta, perché ho passato anche quasi due anni in cui non ho giocato tanto, mi ha sempre fatto sentire parte integrante del gruppo, mi ha sempre dato tanti insegnamenti".Raspadori, Spalletti e i suoi votiElogio pubblico da parte del centravanti anche per il suo attuale allenatore: "Con Spalletti sto cercando di migliorare insieme a lui tutti quei dettagli che possono essere un valore aggiunto in funzione della squadra, che possono dare anche modo a me, come singolo, di potermi esprimere”. Far bene in Nazionale è l'altro grande obiettivo di Raspadori: "Non smetterò mai di ringraziare Mancini. Ho avuto la fortuna di conoscere giocatori e grandi campioni, più grandi di me, come Giorgio Chiellini che adesso ha lasciato la nazionale, ma ce ne sono tanti, Bonucci, Florenzi, anche veterani giovani ad esempio Donnarumma o Barella, e tocca a noi andare a ricostruire, cercare di portare l'Italia dove merita di stare". Raspadori "gioca" anche durante l'intervista e si dà i voti: il più basso, 5, per il colpo di testa, il più alto per condotta (10) ma bene anche con movimenti senza palla (9) e tiro con i due piedi (8). Ecco la sua personale pagella:Tiro col destro e sinistro: 8Colpo di testa: 5Dribbling: 7Senza palla: 9Fase difensiva: 8Punizioni: 6Rigori: 8Condotta: 10